В Воскресенск завезли новую коммунальную спецтехнику
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Муниципальное унитарное предприятие «Белоозерское ЖКХ» в Воскресенске получило новую специализированную технику. Она нужна для работ по решению жилищно-коммунальных проблем и устранению аварий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Среди единиц спецтехники комбинированная машина, три экскаватора-погрузчика, каналопромывочная машина, а также три автомобиля «ГАЗель» для транспортировки сотрудников коммунальной службы.
«Это реальная, серьезная помощь и поддержка от правительства Московской области. Все эти машины будем использовать по назначению как для устранения аварийных ситуаций, так и для профилактических работ. Сотрудники коммунальной службы уже оценили автомобили и отметили, что они очень комфортны», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.