В Воскресенск завезли новую коммунальную спецтехнику

«Это реальная, серьезная помощь и поддержка от правительства Московской области. Все эти машины будем использовать по назначению как для устранения аварийных ситуаций, так и для профилактических работ. Сотрудники коммунальной службы уже оценили автомобили и отметили, что они очень комфортны», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.