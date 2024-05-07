В Воскресенске начались дорожные работы

Пешеходную дорогу обновят на муниципальных автомобильных дорогах в разных микрорайонах города. В первую очередь специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» обновят пешеходную разметку вблизи учебных и лечебных заведений, социальных объектов, возле автобусных остановок. В настоящее время работы начались в микрорайоне Лопатинский.

123 пешеходные дороги реставрирует подрядная организация. Порядка 25 переходов будут обновлены за счет собственных сил. Администрация городского округа контролирует нанесение разметки на пешеходных переходах. Безопасность горожан связана с тем, насколько хорошо водителям видна «зебра». Этому вопросу отдают приоритетное значение.

Параллельно продолжается работа по ямочному ремонту проездов во дворах города. В настоящее время работы завершены на трех дворовых территориях по улице Московской, а также во дворах 1-ого Школьного переулка, на ул. Некрасова, Киселева, Дзержинского и на ул. Рабочей. Объем выполняемых работ составляет 3000 кв.м.