В Воскресенске обновили «одежку» более чем на тридцати десятках дорожных участков

В общей сложности, в этом году в муниципалитете провели ремонт на 32 дорожных участках. Их протяженность составила 17,32 км. На ремонт было выделено более 86 млн рублей.

Один из этих участков, прошедших через большой ремонт, – автомобильная дорога общего пользования по улице Киселева. Здесь подрядчик провел качественный ремонт с применением евроасфальта согласно новому ГОСТу, который вступил в силу с января 2023 года. Как сообщили в администрации городского округа Воскресенск, объем выполненных работ достиг 2 220 м².

Отметим, что эту перемену высоко оценили местные жители. На встрече с главой муниципалитета Алексеем Малкиным они выразили слова благодарности. А глава, в свою очередь, отметил, что ровное дорожное полотно – это комфорт и безопасность.