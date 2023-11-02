В Воскресенске обновили «одежку» более чем на тридцати десятках дорожных участков
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Масштабный дорожный ремонт продолжается в городском округе Воскресенск.
В общей сложности, в этом году в муниципалитете провели ремонт на 32 дорожных участках. Их протяженность составила 17,32 км. На ремонт было выделено более 86 млн рублей.
Один из этих участков, прошедших через большой ремонт, – автомобильная дорога общего пользования по улице Киселева. Здесь подрядчик провел качественный ремонт с применением евроасфальта согласно новому ГОСТу, который вступил в силу с января 2023 года. Как сообщили в администрации городского округа Воскресенск, объем выполненных работ достиг 2 220 м².
Отметим, что эту перемену высоко оценили местные жители. На встрече с главой муниципалитета Алексеем Малкиным они выразили слова благодарности. А глава, в свою очередь, отметил, что ровное дорожное полотно – это комфорт и безопасность.
«На следующий год у нас тоже большие планы. В программу включили 48 участков автомобильных дорог, общей протяженностью более 25 км», - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.