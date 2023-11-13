В Воскресенске отремонтировали старинный вокзал на станции Фаустово

В Воскресенске завершились ремонтные работы на старинном вокзале на станции Фаустово. Здание было возведено более полувека назад — в 1864 году.

Ремонтные работы стартовали в мае текущего года. В их рамках в здании усилили фундамент, обновили крышу и фасад. При этом удалось сохранить исторический облик объекта — так, на фасаде были восстановлены архитектурные элементы, украшавшие оконные проемы и цоколь.

По словам руководителя Рязанской дистанции гражданских сооружений Виталия Бабкина, работы проходили непросто: любые вмешательства требовали высокой точности чтобы не нарушить целостность и несущую способность старинного здания.

Также было проведено благоустройство прилегающей территории. Здесь вымостили брусчаткой подходы к платформам, привели в порядок пешеходные дорожки, провели озеленение, оборудовали освещение и установили туалеты.