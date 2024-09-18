В Воскресенске ввели подстанцию для завода энергетической утилизации
Фото: [Пресс-служба РТ-Инвест]
В Воскресенске ввели подстанцию 110 кВ Свистягино для завода энергетической утилизации. Предприятие возводит «АГК-1» ГК «РТ-Инвест», передает пресс-служба компании.
Объект был введен благодаря работе филиала Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистемы города Москвы и Московской области».
Подстанцию построили для передачи в сеть электроэнергии, которая образуется при утилизации мусора, и для обеспечения нужд энергоснабжения самого завода.