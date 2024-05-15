В Воскресенске завершают ремонт дороги у деревень Муромцево и Городище

Дорожники заканчивают работы на протяженном пути Муромцево-Городище в Воскресенске. Уже скоро водители смогут с комфортом передвигаться по обновленной автодороге.

Бригады находятся на завершающем этапе ремонта автомобильного пути. Ранее они проводили фрезерование участка трассы А-108, после чего приступили на укладке нового асфальтобетонного покрытия, протяженностью шесть километров.

«В дальнейшем специалисты укрепят обочины и нанесут разметку на всех участках ремонта», – прокомментировали в пресс-службе ГБУ МО «Мосавтодор».

Напомним, что в Воскресенске меняют автодороги в рамках нацпроекта, для которого учитывались пожелания жителей с портала «Добродел». В 2024 году работы проведут на пяти участках региональных дорог, где заменят 22 км покрытия.

Полный перечень ремонта на дорогах округа и региона опубликован на сайте Минтранса Мособласти.

(https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/01-04-2024-14-48-33-programma-remonta-na-2024-god)