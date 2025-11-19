В Зендиково планируют установить мемориальную стелу и обновить центральную площадь

В поселке Зендиково городского округа Кашира проведен обход территории для обсуждения текущих вопросов и планов развития населенного пункта. Об этом сообщил глава округа Роман Пичугин.

Одной из инициатив стала установка мемориальной стелы «Населенный пункт воинской доблести» на центральной площади. Проект благоустройства территории готовится с учетом рекомендаций жителей и представителей власти, чтобы стела стала заметным элементом современного облика поселка.

Рядом с центральной площадью находится здание бывшего Дома культуры, признанное аварийным. Планируется поэтапное решение вопроса: передача здания в муниципальную собственность, прекращение частного владения и последующий снос объекта. Сроки реализации — до 30 декабря 2027 года.

Безопасность жителей также остается в центре внимания. На перекрестке улиц Банной и Октябрьской установлен новый пешеходный переход со светофором и ограждениями, что повысило безопасность пешеходов, особенно детей.

По улице Строительной была приведена в порядок пешеходная дорожка. Глава округа поручил дополнительно рассмотреть установку освещения вдоль федеральной трассы для безопасного передвижения в темное время суток.

Работы продолжаются с учетом мнения жителей, подчеркнул Роман Пичугин.