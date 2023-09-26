В жилых домах городского округа Коломна серьезно обновили систему отопления

Управляющая компания ООО «ДГХ», работающая в городском округе Коломна, в этом году провела большую работу по модернизации отопления в домах, которые она обслуживает.

Например, в доме № 2 на Ветеринарной в одном из подъездов полностью заменили розлив, а также обновили индивидуальный тепловой пункт. ИТП устарел, он был оборудован еще во время строительства дома. Теперь на нем установлены сетчатые фильтры, шаровые задвижки, все соответствует современному уровню.

Аналогичную работу провели на тепловых узлах в домах 60 и 62 на улице Гагарина. А два дома по улице Девичье поле в городском округе Коломна оборудовали новыми системами розлива. На Ленина, 76, в подвале заменили трубы.

Еще три дома в рамках капремонта получили автоматизированные ИТП, подача воды в этом случае зависит от температуры воздуха. Такой механизм серьезно экономит ресурсы. Недавно прошла предварительная приемка автоматизированных тепловых узлов.

Кстати, такую технику ставят в комплексе с общедомовыми приборами учета воды и отопления.

Также в текущем году автоматизированные пункты поставили еще в десяти домах городского округа Коломна.