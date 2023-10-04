В жилых домах Подмосковья начали включать отопление

В Подмосковье стартовал отопительный сезон. Как сообщил глава областного Минэнерго Александр Самарин, отопление уже подано в несколько тысяч многоквартирных домов и сотни социальных объектов региона.

Он добавил, что для обеспечения комфортных условий для населения муниципалитетам было поручено приступить к пуску отопления уже с понедельника, 2 октября. В приоритете — школы, детсады, поликлиники и больницы. Слова министра приводит пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В ведомстве отметили, что работы по включению и регулировке отопления обычно занимают несколько суток. Сначала тепло подается в социальные объекты и жилые дома, а затем в промышленные предприятия.

«При запуске отопления жителям следует обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае неисправности необходимо обращаться в ЕДС своего муниципалитета», — указал Самарин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил начать запуск отопления, особенно в социальные учреждения, не дожидаясь экстремальных холодов.