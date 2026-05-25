Тимур Журавель оценил роль Карседо в завоевании трофея «Спартаком»: «Это очень тренерский Кубок»

Журналист признался, что со скепсисом относился к назначению испанского специалиста в «Спартак» в январе этого года.

«Но преображение „Спартака“ весной — это крутая его работа. Ну и еще он оказался смелым и даже дерзким дядькой. Карседо ведь сделал двойную замену под пенальти: Помазун вышел отбивать, а Дмитриев забивать. Это нереально смело и нестандартно. Конечно, это очень тренерский Кубок», — написал Журавель в соцсетях.

«Спартак» обыграл в суперфинале Кубка России «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти). В концовке матча Карседо повторил трюк, который уже проделывал в игре с «Зенитом»: вместо основного вратаря Александра Максименко выпустил Илью Помазуна, который парировал два удара краснодарцев.

Позже Карседо извинился перед Максименко за эту замену.