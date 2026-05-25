В Красногорске возводят дома в ЖК «Левел Лесной»

В жилом комплексе «Левел Лесной» в Красногорске продолжаются фасадные и инженерные работы в домах 24 и 26, проект реализует девелопер Level Group. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в доме 26 продолжается возведение монолитных конструкций в корпусах 1 и 5 — их готовность достигла 90%, в доме 24 — смонтированы 95% оконных конструкций, фасадные работы выполнены на 18%. На участке дома 24 продолжается устройство постоянных дорог, ведется засыпка стилобата под дальнейшее благоустройство территории.

На территории комплекса предусмотрены школа, два детских сада и благоустроенные дворы без машин, на первых этажах разместят коммерческие помещения с магазинами и сервисами для жителей. Вблизи появятся игровые площадки с качелями, песочницами, полосой препятствий, веревочными элементами и футбольным полем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.