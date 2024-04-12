Весеннюю уборку дворов и подготовку МКД к следующей зиме обсудили в Подмосковье

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела совещание по вопросам Месяца чистоты и подготовки многоквартирных жилых домов к следующей зиме.

Говоря об основных правилах проведения работ по дворах и МКД, на общественных пространствах, Аипова рассказала о нововведениях этого года.

Так, на скамейках и малых архитектурных формах обязательно наличие объявлений об окрасочных работах. На асфальт возле контейнерных площадок необходимо наносить трафареты с видами отходов для складирования в тот или иной бак.

Отмостки необходимо ремонтировать своевременно, чтобы предотвратить аварийные разрушения, образование влажности, подтопление подвалов. Цоколи МКД и домовые знаки должны быть в нормативном состоянии.

Что касается подготовки домов к зиме, большое значение имеет обеспечение температурно-влажностного режима. В области более 23 тысяч МКД со скатными кровлями. Из них более пяти тысяч — с верхним розливом системы отопления на чердаках.