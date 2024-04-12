Весеннюю уборку дворов и подготовку МКД к следующей зиме обсудили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Одинцово]
Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела совещание по вопросам Месяца чистоты и подготовки многоквартирных жилых домов к следующей зиме.
Говоря об основных правилах проведения работ по дворах и МКД, на общественных пространствах, Аипова рассказала о нововведениях этого года.
Так, на скамейках и малых архитектурных формах обязательно наличие объявлений об окрасочных работах. На асфальт возле контейнерных площадок необходимо наносить трафареты с видами отходов для складирования в тот или иной бак.
Отмостки необходимо ремонтировать своевременно, чтобы предотвратить аварийные разрушения, образование влажности, подтопление подвалов. Цоколи МКД и домовые знаки должны быть в нормативном состоянии.
Что касается подготовки домов к зиме, большое значение имеет обеспечение температурно-влажностного режима. В области более 23 тысяч МКД со скатными кровлями. Из них более пяти тысяч — с верхним розливом системы отопления на чердаках.
«Все остальные типы многоквартирных домов не останутся без внимания, мы заглянем в каждый дом. Проверим, чтобы тепловой контур МКД не был нарушен, подвалы не захламлены и не подтоплены», - сообщила Аипова.