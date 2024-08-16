Вице-губернатор Евгений Хромушин проверил степень готовности к зиме Дмитровского округа

Вице-губернатор — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин посетил Дмитровский городской округ с рабочим визитом, в ходе которого он проверил объекты теплоснабжающего комплекса и их готовность к предстоящему отопительному периоду. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В ходе визита Хромушин посетил три источника теплоснабжения. Один из них — котельная в рабочем поселке Икша, обеспечивающая отоплением и горячим водоснабжением 32 многоквартирных дома, 2 школы, детский сад и поликлинику.

Второй объект — это котельная в городе Яхрома на улице Ленина. Установленная мощность котельной — 44,9 Гкал/час, она отапливает и обеспечивает горячим водоснабжением 74 многоквартирных дома, 5 детских садов, школу, бассейн, больницу и школу-интернат.

Котельная в поселке Деденево — еще один объект теплоснабжения, состояние которого проверил Евгений Хромушин. Он обслуживает 13 многоквартирных домов поселка, а также детский сад и канализационную насосную станцию. В перспективе к ней будут подключены еще один детский сад и многоквартирный дом.