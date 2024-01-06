Вице-губернатор Подмосковья отметил, что основную часть домов в Климовске подключат к теплу к утру

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что ситуацию с гидравлическим ударом на котельной Климовского патронного завода, скрывали от Правительства региона целые сутки.

Отмечается, что аварийные бригады работали здесь всю ночь. Специалистам удалось стабилизировать функционирование котельной и обеспечить циркуляцию теплоносителя в сетях. В настоящее время идет поэтапная подача тепла в дома.

«У нас сегодня здесь только в бригадах более 150 человек, которые запускают дома. Работают также 5 предприятий, в том числе Мытищинская теплосеть, Подольская теплосеть, государственное казенное учреждение МОСВС, которое, устраняет аварии на трассах», - сообщил Евгений Хромушин.

Примечательно, что пактически весь Климовск отапливается одной ведомственной котельной местного патронного завода. Объект режимный, поэтому с точки зрения подготовки к зиме правительство региона не может его контролировать.

«Спасибо жителям, которые, в том числе, через соцсети сообщили, что у них нет тепла. После того, как мы поняли ситуацию, развернули штаб. Обо всем было доложено губернатору, Андрей Юрьевич дал поручение ввести ЧС, собрать все силы из Московской области», - отметил Хромушин.

Режим ЧС локального характера позволил задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии. Оперативно был запущен резервный котел, опрессован второй. Подразделение №5 Подольской областной клинической больницы подключили к блочно-модульной котельной. Желающих обеспечили обогревателями и одеялами.

«С учетом нарушения параметров теплоснабжения жителям будет сделан перерасчет за тепло. Мы также посчитаем дополнительное потребление за электроэнергию, потому что люди греются электрообогревателями и вынуждены будут из-за этого больше платить. Все это им компенсируется», - добавил Евгений Хромушин.

Продолжает работать горячая линия: 8 (4967) 50-00-50, 8 (4967) 55-57-98. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт. В связи с установившимися аномально низкими температурами в Подмосковье приняты дополнительные меры для обеспечения стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса.