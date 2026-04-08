Владимир уходит под воду: Почему в СНТ «Связист» запретили въезд, а рыбаки теперь ловят прямо у крыльца

Паводок в столице Владимирской области продолжает наступать на дачные массивы. Городская администрация обратилась к жителям с экстренной рекомендацией: отказаться от любых поездок в садовые товарищества «Связист» и «Омшанское». Причиной стал резкий подъем воды в Клязьме и ее старице, в результате чего дороги и участки оказались под водой.

Временно исполняющий полномочия главы города Сергей Волков лично проинспектировал зону бедствия. Наибольшую тревогу властей вызывает состояние дамбы в СНТ «Связист», где зафиксирован размыв конструкции. Чтобы не допустить прорыва и перелива воды, сотрудники муниципального Центра управления городскими дорогами оперативно укрепили сооружение мешками с песком. В мэрии подчеркивают: въезд на подтопленные территории перекрыт, на подъездах устанавливаются запрещающие знаки.

Несмотря на угрозу и подступающую воду, многие дачники наотрез отказываются от эвакуации. В СНТ «Омшанское», по информации горадминистрации, несколько семей живут постоянно и даже не рассматривают вариант переезда в пункты временного размещения, хотя условия там, по заверениям чиновников, созданы все необходимые.

Очевидцы в социальных сетях делятся апокалиптичными кадрами. Один из авторов поста во владимирском паблике публикует видео, комментируя: «…уплывают его дрова, и говорит, что уровень воды на даче — по пояс». Местные жители, рискнувшие остаться в своих домах, рассказывают о необычном соседстве: из-за разлива реки рядом с фундаментами строений в буквальном смысле плещется рыба.

По данным регионального управления МЧС на 7 апреля, сложная паводковая ситуация сохраняется в девяти муниципалитетах области. В зоне подтопления остаются 232 приусадебных участка, 8 участков дорог и 5 мостов. Синоптики Центрального УГМС предупреждают: из-за прогнозируемых дождей в ближайшие трое суток интенсивность подъема уровня воды в реках Владимирской области может возрасти, что грозит новыми подтоплениями.