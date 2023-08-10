Владимир Волков проверил готовность котельной в Люберцах к зиме

«В городском округе Люберцы проходит плановая подготовка к осенне-зимнему периоду. Проверил готовность котельной по адресу: г. Люберцы, п. Калинина. Котельная работает с 1985-го года. Она «согревает» около 80 многоквартирных домов, в которых проживает больше десятка тысяч человек. А еще отсюда поступает тепловая энергия в четыре соцобъекта», - пояснил Владимир Волков.