Владимир Волков проверил готовность котельной в Люберцах к зиме
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Люберцы]
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков во время с рабочей поездки провел совещание на котельной п. Калинина. Также руководитель муниципалитета проинспектировал, насколько сооружение готово к новому отопительному сезону 2023/24.
«В городском округе Люберцы проходит плановая подготовка к осенне-зимнему периоду. Проверил готовность котельной по адресу: г. Люберцы, п. Калинина. Котельная работает с 1985-го года. Она «согревает» около 80 многоквартирных домов, в которых проживает больше десятка тысяч человек. А еще отсюда поступает тепловая энергия в четыре соцобъекта», - пояснил Владимир Волков.
Глава Люберец рассказал, что котельную подготовили к подаче тепла. Здесь провели необходимые профилактические работы и переложили аварийные участки теплотрассы. Но комплекс всех мероприятий еще не окончен. В планах установить дополнительный сетевой насос.
«Сейчас Люберцы готовы к зиме на 76%. Полностью все работы закончат к 15 сентября», - резюмировал глава городского округа.