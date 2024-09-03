Владислав Мурашов рассмотрел 13 обращений от жителей в рамках личного приема граждан

Зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов вместе с заместителями рассмотрел тринадцать обращений от жителей в рамках личного приема граждан.

Обращения поступили из десяти муниципалитетов, в том числе из Королева, Солнечногорска и Ступино. Два из них были решены проактивно в тот же день.

Также по итогам приема были приняты решения об организации встречи управляющей компании и заявителя с подтверждением функционирования подъемного оборудования в жилом доме, об изучении практики субъектов России по замене газовых плит на электрические, о рассмотрении технологии утилизации бытовых отходов.

Как отметил Мурашов, подобные встречи с жителями проводятся каждый месяц. По его словам, эта практика очень востребована и эффективна, так как в рамках встреч поднимаются актуальные для жителей вопросы, которые не были решены ранее. Все обращения жителей сразу берутся на контроль.