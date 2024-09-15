Владислав Мурашов в рамках рабочей поездки проверил готовность Подольска к предстоящей зиме

Заместитель Председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом городской округ Подольск.

Так, в рамках выезда он и другие сотрудники ведомства осмотрели жилой фонд муниципалитета на предмет готовности к зиме.

«Подольск пока является одним из критически сложных муниципалитетов, есть МКД, где еще не завершены гидравлические испытания. Мы с коллегами вернемся сюда в течение нескольких недель, чтобы снова с главой администрации и представителями коммунальных служб проверить состояние жилого фонда», — отметил Мурашов.

Представители Министерства и муниципалитета осмотрели состояние базы МУП УК «Подольск» и спецтехники. Также администрации округа было дано поручение в максимально короткие сроки осушить подвальные помещения в домах и привести коммуникации в нормативное состояние к зиме.