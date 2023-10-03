Во Фрязине обсудили подготовку к отопительному сезону

На фоне грядущего похолодания, о котором объявили синоптики, в городском округе Фрязино в центре внимания - мероприятия по подготовке городских служб к зиме. Тема стала главной на еженедельном оперативном совещании.

По какому принципу выстраивать алгоритм уборки дворовых территорий и уличных проездов, пешеходных дорожек и общественных территорий после зимних снегопадов? Готова ли техника к зиме? Достаточно ли инвентаря и противоголеледных реагентов? Эти и другие вопросы стали основными в докладе городских служб.

В целом наукоград к зиме готов: запас реагентов пополнен на 70%, дорожная и уборочная техника уже проходит техосмотр. Особое внимание уделяется заключению магазинами контрактов на уборку своей территории. Для школ и домов культуры акцент сделан на своевременную уборку снега и наледи с крыш.

У жителей возникали вопросы по качеству воды после недавних аварий. Сейчас все последствия устранены.