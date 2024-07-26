Водоснабжение было улучшено для 51 тысячи жителей Балашихи

Водоснабжение было улучшено для более чем пятидесяти одной тысячи жителей Балашихи, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Работы проводят специалисты Балашихинских Коммунальных Систем.

На ВЗУ №1-5 в микрорайоне Заря очистили два резервуара чистой воды на тысячу кубометров. ВЗУ обеспечивает водой более двадцати шести тысяч жителей. Также очистку резервуаров на две тысячи кубометров провели на ВЗУ №2-4 в микрорайоне Ольгино. Объект обслуживает свыше двадцати пяти тысяч человек.

Помимо этого, в округе ликвидировали девятнадцать утечек на водопроводных сетях, промыли пять километров сетей, очистили два водопроводных колодца и отремонтировали один. Кроме того, отремонтировали две водопроводные колонки, промыли 1,7 километра канализационных сетей, устранили тридцать два засора, очистили двадцать семь канализационных колодцев и отремонтировали одиннадцать, очистили сорок девять насосов и отремонтировали пять.