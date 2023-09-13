Водовод в Люберцах сдадут в 2024 году

В настоящее время в городском округе Люберцы строится важный объект – водовод.

Благодаря новым сетям, которые протянут от микрорайона птицефабрики в Томилино до водозаборного узла №1 в поселке Октябрьский, воду более высокого качества станут получать порядка 87 тысяч жителей округа. Об этом во время проверки объекта рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Необходимые работы проводятся благодаря трехстороннему сотрудничеству министерства ЖКХ Московской области, администрации муниципалитета и АО «Мосводоканал».

«Водовод позволит обеспечить жителей поселков Октябрьский, Мирный, а также новых строящихся микрорайонов и коттеджных поселков качественной водой», - уточнил Волков.

По его словам, сейчас рабочие трудятся над тем, чтобы подвести трубопровод к ООО «СЗ» Самолет – Томилино».

«Ведутся работы по закладке гильз для труб под новой развязкой на Новорязанском шоссе. Работы в графике», - подчеркнул глава и уточнил, что срок реализации всего проекта намечен на 2024 год.