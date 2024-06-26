Вопросы ремонта котельных обсудили на оперативном совещании администрации Наро-Фоминского городского округа

Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Наро-Фоминского городского округа, в ходе которого главой муниципалитета Романом Шамнэ было обращено отдельное внимание на выполнение программ региональных Министерства энергетики и Министерства ЖКХ по вопросу ремонта и строительства котельных и тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Уточняется, что в настоящее время в данном направлении ведутся работы по строительству блочно-модульной котельной на территории Апрелевской районной больницы, по закольцовке участков тепловых сетей от котельной № 7 для подключения жилых домов, а также капремонт отельных № 58 и 43, проводится замена оборудования на центральных тепловых пунктах № 30 и 31 котельной № 43. Кроме того, в Апрелевке в ближайшее время приступят к замене центрального канализационного коллектора, протяженностью два километра. Также было отмечено, что в течение двух лет необходимо завершить реконструкцию очистных сооружений в Апрелевке. Важным вопросом стало подписание дополнительных соглашений между региональными операторами и СНТ. В ходе совещания Роман Шамнэ подчеркнул, что в данном направлении теруправления хорошо справляются: имеется контакт с председателями СНТ, регоператором и комитетом ЖКХ.

В рамках совещания было также отмечено, что службы городского округа эффективно справились с последствиями урагана, прошедшим на прошлой неделе, на данный момент ведется уборка поваленных деревьев, убираются порубочные остатки, работы должны быть завершены до конца недели. Кроме того, глава муниципалитета поручил просмотреть внимательно дорожные карты государственных, муниципальных программ, освоения бюджетных средств, графиков производства работ.