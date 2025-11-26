Вопросы ЖКХ, дорог и освещения взяты на контроль: в Талдомском округе прошла выездная администрация

В Доме культуры поселка Северный Талдомского округа прошла встреча жителей с выездной администрацией. Глава округа Юрий Крупенин вместе с прокурором Александром Фленовым и руководителями профильных служб обсудили вопросы, волнующие местных жителей.

Главной темой стали коммунальные и бытовые вопросы: отопление, состояние дорог, уличное освещение и благоустройство общественных территорий. Жители получили разъяснения по существующим нормам и консультации по конкретным проблемам.

По наиболее острым вопросам назначены выездные проверки с участием специалистов и надзорных органов. Все обращения взяты на контроль для дальнейшей работы.