Восемь котельных в Городском округе Пушкинский обновили в рамках государственной программы

В Городском округе Пушкинский завершился масштабный этап модернизации системы теплоснабжения. В рамках государственной программы в прошедшем году был проведен капитальный ремонт восьми котельных, что повысило надежность обеспечения теплом для 40 тысяч местных жителей.

Информация об итогах работ прозвучала на еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева, в котором принял участие глава округа Максим Красноцветов. В список обновленных объектов вошли котельные «Оранжерейная», «Студенческий проезд», «7 квартал», а также самый крупный объект программы – котельная «Заводская» в Ивантеевке. После модернизации все они были оснащены современными цифровыми системами управления, позволяющими вести постоянный контроль за ключевыми показателями работы.

Всего в государственную программу модернизации теплоснабжения на территории Пушкинского округа включены 22 объекта. Работы на них носят последовательный характер. Уже в текущем, 2026 году, планируется завершить реконструкцию еще на десяти объектах. Это, по мнению властей, не только повысит качество коммунальных услуг, но и значительно усилит надежность всей инфраструктуры в целом.

Помимо вопросов теплоснабжения, в ходе совещания были затронуты и другие важные темы. Одной из них стал ремонт дорожной сети. На территории округа, напомним, находится 869 километров муниципальных дорог. На текущий год уже запланирован ремонт десяти участков, общая протяженность которых превысит шесть километров.