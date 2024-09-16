Восемь организаций получили лицензии на управление МКД в Подмосковье с начала августа
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала августа в Подмосковье восемь организаций получили лицензии на управление многоквартирными домами. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За указанный период в регионе также отказали в получении лицензии восьми компаниям. Причинами отказа стали недостоверность информации в заявлениях и несоответствие организаций лицензионным требованиям.
Подать заявление на получение лицензии можно на сайте госуслуг региона. Заявка рассматривается в течение двадцати восьми рабочих дней.
Сначала министерство проверяет корректность информации, указанной в заявлении. После этого в ФНС и МВД направляются запросы о предоставлении данных о юрлице.
Также проверяются сведения об аннулировании лицензии, банкротстве, дисквалификации. В завершение в Лицензионную комиссию направляется предложение о предоставлении или отказе в предоставлении лицензии.