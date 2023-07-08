Все коммунальные службы Подмосковья работают в режиме повышенной готовности

В связи с обильными осадками на территории Московской области с вчерашнего вечера подмосковная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) работает в режиме повышенной готовности для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры и восстановить систему ЖКХ в части муниципалитетов.

Так, сегодня ночью на трех объектах водоснабжения был зафиксирован сбой, однако уже к утру их работа была восстановлена. В течение ночи обращений граждан с жалобами и заявлениями не поступало. Осуществлялся мониторинг за ходом аварийно-восстановительных работ.

При этом наибольшие последствия осадков зафиксированы в Коломне. В результате залпового ливня зафиксированы протечки кровель, водостоков в 48 МКД и подтопления 3 подвалов. Силами округа была организована откачка подвалов. К утру 8 июля протечки кровель, водостоков и подтопления подвалов во всех МКД устранены.

Отмечается, что в настоящее время без электроэнергии остаются 4 ВЗУ в населенных пунктах Пыльниково, Чанки, Зарудное, Сергиевский (3 тыс. жителей). Работы по восстановлению ведутся 15 бригадами Россетей.

Ранее также стало известно, что инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья следят за устранением последствий непогоды во дворах и общественных территориях региона.