Все жилые дома подмосковного Красногорска обеспечены теплом

Сделано это после того, как было запущено тепло в социальные объекты. Как отметил руководитель «Красногорской теплосети» Александр Шалагин, все вопросы по подготовке к холодному времени года решались еще летом, когда тестировалось и ремонтировалось оборудование, производилась замена проблемных участков сетей.

Управляющая компания «Красногорская городская служба» работает в режиме 24 часа в сутки. По словам начальника участка МБУ «КГС» Марии Елизаровой, ни одна заявка не остается без внимания. Бывает так, что коммунальщикам, помимо своих основных рабочих функций, приходится разыскивать владельцев квартир, чтобы получить доступ к системам отопления.