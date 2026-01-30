«Встаем в 4 утра»: как коммунальщики Каширы справляются с рекордными снегопадами

Кашира, в соответствии с общей погодной ситуацией в Подмосковье, переживает период интенсивных снегопадов. Именно в такие моменты особая ответственность ложится на плечи сотрудников коммунальных служб, чья бесперебойная работа является залогом нормального функционирования городской инфраструктуры.

О буднях и графике в этот напряженный период рассказал тракторист Сергей Логинов. По его словам, деятельность коммунальщиков сейчас не останавливается ни на минуту, ведясь в режиме нон-стоп. Его личный рабочий день стартует в четыре часа утра — в то время, когда практически весь город еще погружен в сон.

«Мы делаем все возможное, чтобы расчистить дороги, подъезды и тротуары. Наша главная задача — обеспечить безопасность и комфорт для жителей, чтобы город продолжал работать в обычном режиме, несмотря на непогоду», — отметил Сергей.

Данный пример является важным напоминанием о необходимости выразить признательность всем сотрудникам, обеспечивающим жизнедеятельность города в непростых условиях. Речь идет об операторах специализированной техники, работниках, поддерживающих чистоту, и координаторах на диспетчерских пунктах.

«Будьте внимательны на дорогах к тем, кто обеспечивает нам чистоту и порядок!» — отметили в администрации городского округа Кашира.

Именно самоотверженный труд коммунальщиков в период непогоды создает основу для сохранения темпа жизни города, позволяя жителям без сбоев добираться до рабочих мест, учебных заведений и медицинских учреждений.