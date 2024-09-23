Выездные встречи с жителями на площадках капремонта прошли в шести округах Подмосковья

Представители Центра управления проектами Фонда капремонта региона провели выездные встречи с жителями на площадках проведения работ. На прошлой неделе они прошли в шести округах региона, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, представители центра посетили Балашиху, Рузу, Люберцы, Клин, Раменское и Дзержинский. В рамках встреч с жителями обсудили сроки и качество проведения капремонта, проконсультировали их по наиболее актуальным вопросам.

Во встречах также приняли участие эксперты Управления технического надзора капитального ремонта. Ведомство следит за качеством выполнения ремонтных работ.

В текущем году в муниципалитетах области проведут капремонт в четырех тысячах многоквартирных домов.