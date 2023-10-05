Высококачественную дорогу строят в Серпухове для новой поликлиники

До конца года в городском округе Серпухов будет введена в эксплуатацию новая поликлиника. Здание строится в микрорайоне Ивановские дворики.

Подробно о ходе работ рассказал глава Серпухова Сергей Никитенко.

Он отметил, что для комфорта и удобства жителей медицинское учреждение будет работать в две смены. Кроме того, в микрорайоне решают важную задачу по обустройству удобной, качественной и безопасной дороги к медучреждению.

«Первоочередная задача – обеспечить транспортную доступность, в том числе, проложить качественную, комфортную и удобную дорогу. Проект подготовили летом, сейчас продолжаем работы по ее обустройств», – рассказал Сергей Никитенко.

Глава городского округа Серпухов обратил внимание, что покрытие на новой дороге будет особенным. Его главные преимущества – высокая прочность и увеличенный срок службы.

«Первый слой планируем уложить к концу октября», – подчеркнул Никитенко.

Большая доля работ на объекте уже выполнена. Так, например, уже оборудована ливневая канализация. В настоящее время специалисты формируют карманы для автобусных остановок, устанавливают ограждение. А уже в ноябре на дороге будет установлено наружное освещение.