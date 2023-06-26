Госжилинспекция Подмосковья за неделю обработала 6,1 тысячи обращений в ЦУРе

За минувшую неделю Госжилинспекция Подмосковья обработала около 6,1 тысячи обращений жителей, поступивших в ЦУР области. Из них были решены 4,2 тысячи вопросов. Остальные обращения закроют в ближайшее время.

В пятнадцати муниципалитетах число обращений сократилось. Лидерами по темпам снижения числа заявок стали Талдом, Зарайск, Павловский Посад, Лотошино и Лыткарино.

В большинстве случаев жители жаловались на качество уборки в подъезде, на неисправность лифтов и неработающее освещение в подъезде или у входа в подъезд.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Зарайск обсудил с жителями муниципалитета планы по благоустройству.