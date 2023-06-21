Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с жителями Зарайска планы по благоустройству муниципалитета. Сейчас в городском округе в реализации два проекта.

Воробьев напомнил, что ранее в Зарайске привели в порядок Красноармейскую улицу, площадь Торговых рядов, а также реконструировали часть набережной реки Осетр. В этом году работы на набережной продолжатся.

«Теперь это участок от плотины до «Белого колодца». Постараемся, чтобы уже в октябре для жителей и туристов появилось больше уютного пространства у воды с живописными видами на Зарайск», - сказал губернатор.

Он отметил, что жители Зарайска обратились с просьбой о восстановлении местной плотины и благоустройстве территории объекта. Работы ведутся с прошлого года. Объект планируется сдать в конце следующего месяца.

Проект благоустройства набережной реки Осетр от плотины до источника «Белый колодец» вошел в число победителей всероссийского конкурса. Здесь обустроят прогулочный маршрут, установят беседки и скамейки, оборудуют освещение и видеонаблюдение. Также в планах – построить здесь небольшую гостиницу и обустроить термальную зону.

На набережной губернатор пообщался с детьми из летнего пришкольного лагеря «Солнышко» и пообещал отправить в лагерь сто порций мороженого.

Ранее губернатор проверил ход благоустройства территории у Зарайского кремля.