За полтора часа — чистые тротуары: клинские волонтеры провели вечернюю снежную операцию

Поздним вечером на улице Карла Маркса в Клину развернулась настоящая операция по расчистке. Активисты местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» оперативно отреагировали на последствия циклона, взяв в руки лопаты.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Данила Кирьянов ]

Первым делом команда энтузиастов освободила от снега остановку «Ледовый дворец», обеспечив пассажирам безопасную посадку в общественный транспорт. Без их помощи ожидание автобуса могло бы превратиться в испытание из-за сугробов и слякоти.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Данила Кирьянов ]

Не остановившись на этом, добровольцы взялись за прилегающую территорию. Они расчистили тротуары и все подходы к подъездам двух многоэтажных домов (№94 и 96). Особое внимание было уделено безопасности детей: пешеходные дорожки, ведущие к школе и детскому саду имени Калинина, а также скрытый снегом переход были возвращены к жизни.

Несмотря на небольшой мороз (около -11°C), работа кипела: всего за полтора часа силами семерых человек ключевые точки микрорайона были приведены в порядок, доказав, что общими усилиями можно быстро создавать комфорт и безопасность для всех жителей.

Ранее сообщалось о том, что в Пушкино развернулась масштабная уборка снега.