За зиму лифты отремонтировали в 46 округах Подмосковья

За зимний период управляющие компании региона привели в порядок лифты в 46 муниципалитетах. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Всего с начала зимы в этих городских округах отработали более четырех тысяч задач по устранению неисправностей лифтового оборудования. В том числе более 330 — в Ленинском округе.

Так, к примеру, УК ООО «Пик-Комфорт ЭлитСервис» привела в порядок лифт в доме №14 по Лесной улице в Боброво. Компания ООО «Купелинка» отремонтировала оборудование в восьмом доме по улице Героя Советского Союза В. Н. Фокина в Видном.

УК должны регулярно проверять состояние лифтового оборудования в жилых домах. В случае выявления нарушений, компании обязаны провести ремонт либо своими силами, либо с привлечением специализированных организаций.