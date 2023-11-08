Замена участка трубопровода проводится на улице Кирова в Химках для восстановления ГВС

Работы по замене пятнадцати метров трубопровода ведутся возле дома №28 по улице Кирова в Химках с целью восстановления горячего водоснабжения. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

Руководитель городского округа проверил ход ремонтных работ и пообщался с местными жителями.

Волошин напомнил, что накануне на этом участке завершились работы по устранению повреждения трубопровода отопления. По словам председателя совета дома Нины Ивановны, отопление появилось, но тепло распределяется неравномерно.

«Специалисты УК проверят инженерные системы и устранят проблему в ближайшее время», - заявил глава.

Он добавил, что сегодня в Химках трудятся четырнадцать ремонтных бригад. Одна из них занимается ликвидацией повреждения в котельной на улице Лавочкина. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.