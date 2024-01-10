Заместитель главы округа Сергей Карасев круглосуточно мониторит работу котельных в Рузе

Заместитель глава Рузского городского округа Сергей Карасев рассказал, что котельные в поселке Колюбакино и в Тучково на улице Лебеденко продолжают свою работу в штатном режиме.

Напоминаем, что ранее на коммунальном объекте в Колюбакино наблюдались технические проблемы, которые поставили под угрозу обеспечение теплом 21 жилой дом и 2 социальных объекта — школу и детский сад. Но проблема была оперативно устранена.

«В процессе эксплуатации забились теплообменники. В котельной Колюбркино теплообменник был ночью снят и почищен. В настоящее время котельная работает в штатном режиме», — прокомментировал Карасев.

Аналогичная ситуация сложилась и в котельной поселка Тучково на улице Лебеденко. Решение было найдено незамедлительно.

Важно отметить, что сейчас, в период устойчивых морозов глава округа Николай Пархоменко лично мониторит состояние котельных. Вместе с заместителями и ответственными лицами он работает над тем, чтобы не допустить коммунальных ЧП на вверенной ему территории.