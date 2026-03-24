Замкнутый круг ЖКХ: юрист раскрыла, почему латание дыр разгоняет тарифы для россиян

Российское ЖКХ переживает кризис, который пока не виден невооруженным глазом, но уже сейчас бьет по карману каждого потребителя. Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова в эфире радио Sputnik объясняет : если жилищный фонд хоть как-то пытаются спасать программами расселения аварийного жилья и капремонтом многоквартирных домов, то с объектами жизнеобеспечения — теплосетями, водоводами, генерацией — все обстоит гораздо хуже.

По ее словам, сети изнашиваются годами, их недофинансируют, и теперь поддержание их в рабочем состоянии требует колоссальных средств. Причем это замкнутый круг: чем больше денег уходит на латание дыр, тем дороже становятся коммунальные услуги для населения. А копить на полноценную модернизацию в таких условиях просто не получается. Юнисова подчеркивает: меры, которые принимаются, носят точечный, а не системный характер, и в этой части нужны экстренные решения на правительственном уровне.

Особую проблему эксперт видит в отсутствии заинтересованности самих коммунальных предприятий в экономии ресурсов. Их бизнес-модель построена на том, чтобы продать как можно больше воды, тепла и электричества, а не на том, чтобы сохранить эти ресурсы. Цифровизация и внедрение современных технологий, которые могли бы снизить потери, пока остаются на периферии интересов.

