Запуск отопления в Клину начнут с образовательных и социальных учреждений

Глава подмосковного городского округа Клин Алена Сокольская рассказала, что в муниципалитете отопление пустят сначала на социальных и образовательных учреждениях.

На последнем заседании Правительства региона губернатор Андрей Воробьев поднял обсуждение, касающееся начала отопительного сезона. Глава Московской области тогда предложить рассмотреть возможность запустить тепло в тех зданиях, где это необходимо в первую очередь.

Что касается городского округа Клин, то его глава сообщила, что тепло начнут подавать в школы, детские сады и другие образовательные учреждения, больницы и поликлиники в первую очередь, а в многоквартирных домах - во вторую. Отметим, что заполнение инженерных систем ведется и пробные топки уже проведены.

Стоит отдельно отметить, что запуск отопительной системы - это сложный процесс, которые требует некоторого времени. Поэтому администрации подмосковных округов просят относиться с пониманием к этому.