Заседание оперативного штаба по вопросам отопления состоялось в Новых Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в рамках рабочей поездки проверил ход ремонтных работ на теплосети в Новых Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, на совещании вместе с представителями ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний, специалистами жилищно-коммунального хозяйства и начальниками территориальных управлений округа Волошин обсудил ход восстановительных работ на поврежденных участках трубопровода.

«Мы видим существенные улучшения ситуации с теплоснабжением в округе. При этом аварийные бригады ТСК «Мосэнерго» продолжают работу в прежнем, усиленном режиме. Учитывая высокую степень изношенности трубопровода в городе, важно быть на чеку и при аварии - проводить восстановительные работы в максимально сжатые сроки», - отметил Дмитрий Волошин.

Также проверили ремонтные работы в Новых Химках у дома №13 на улице 9 Мая и дома №72 на Юбилейном проспекте. Там аварийные бригады устраняют утечки на трубопроводе центрального отопления. Дмитрий Волошин осмотрел и котельную на Нагорном шоссе, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома и соцобъекты в Новых Химках.

Всего, по информации ТСК «Мосэнерго», в округе работают 15 аварийных бригад. Стоит подчеркнуть, что химчанам, в чьих домах отопительный период начался позже установленных сроков, проведут перерасчет квитанций. Кроме того, плату за отопление пересмотрят и для жителей многоквартирных домов, в которых нет общедомового прибора учета тепла.

В округе работает единый номер горячей линии по вопросам отопления: +7 (495) 793-01-01. Операторы колл-центра администрации обработают каждый звонок. Также информацию о работе ресурсоснабжающей организации можно получить по номерам горячей линии ТСК «Мосэнерго»: +7 (495) 276-95-59, +7 (495) 225-14-33.

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