Жалобы жителей приняты в работу: замглавы Павлово-Посадского округа дал поручения по проблемам ЖКХ

Участниками приема стали шесть жителей, которые обращались с разными вопросами. Каждое обращение принято и рассмотрено, согласованы дальнейшие действия. Вопросы касались разных тем, в том числе коммунальных и бытовых.

Одна из заявительниц получила детальный ответ на вопрос о газификации улицы Родниковая (мкр. «Зеленый Берег»). Работы пройдут в 2027 году. В ходе обсуждения участники мероприятия определили место для установки контейнерной площадки для ТКО. Площадку рассчитают с учетом большей емкости.

Житель поселка по улице Калинина отметил неудовлетворительное качество воды. Специалисты отреагируют на обращение: проведут выездное обследование с целью отбора проб, которые проверят в лаборатории. Еще одной заявительнице разъяснили порядок расчетов общедомового прибора учета (ОДПУ). Она обратилась с вопросом относительно перерасчета за отопление. Горожанке подробно разъяснили причины изменений в платежах.

Один из участников встречи обратил внимание на состояние подъезда. Принято решение о внесении подъезда в план капитального ремонта на 2026 год. Требуется замена окон и ряд других ремонтных работ. Жилец также рассказал об уборке, которая, по его мнению, некачественная. До конца рабочей недели состоится встреча владельцев и представителей администрации, в ходе которой стороны определят первоочередные работы.

Просьба о спиливании аварийных деревьев за забором СНТ «Урожай» по улице 1 Мая взята в работу: работы выполнят до конца нынешней рабочей недели.

На встрече также присутствовал житель, который сообщил о сильном запахе канализации из подвала своей квартиры. Представители Управляющей компании проведут выездное обследование. Подвальное помещение проветрят.

Каждое обращение находится на особом контроле, и все заявители в обязательном порядке получают исчерпывающую информацию о стадии рассмотрения своего вопроса и принятых по нему решениях.