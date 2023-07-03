Жилищные инспекторы Подмосковья помогли решить свыше 4,5 тысячи коммунальных проблем за неделю

Свыше 4,5 тысячи обращений перешли в категорию закрытых, сообщила глава надзорного ведомства Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба ГЖИ.

Почти в половине округов, в том числе в Егорьевске, Домодедово и Подольске, заявок стало меньше. Жители Восхода и Звездного городка не направили ни одного обращения.

В двадцати муниципалитетах снизилось число заявок относительно уборки подъездов. Жители десяти населенных пунктов, в том числе Власихи, Дубны и Луховиц, не жаловались на грязь в местах общего пользования.

В тринадцати городских округах стало меньше обращений по поводу неисправности лифтового оборудования. В двадцати четырех муниципалитета уменьшилось количество заявок по поводу освещения подъездов. Из десяти городских округов, в том числе Клина, Шатуры и Бронниц, не поступало таких сигналов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главам муниципалитетов региона с призывом включиться в решение вопросов, которые актуальны для местных жителей.