Жилищные инспекторы Подмосковья помогли решить свыше пяти тысяч коммунальных проблем за неделю

Сотрудники Госжилинспекции за неделю обработали в ЦУР свыше 7,6 тысячи заявок от жителей Подмосковья. Более 5,1 тысячи обращений перешли в категорию закрытых, сообщила глава надзорного ведомства Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба ГЖИ.

Федина отметила, что заявок стало меньше в трети городских округов. Наибольшие темпы снижения зафиксированы в Черноголовке, Шаховской и Волоколамске. Кроме того, добавила она, единственным муниципалитетом, откуда не поступило ни одного обращения, стал Восход.

Так, в двадцати четырех муниципалитетах, в том числе в Жуковском, Электростали и Сергиевом Посаде, снизилось число заявок относительно уборки подъездов. Жители тринадцати муниципальных образований не жаловалась на грязь в парадных.

В четырнадцати муниципалитетах сократилось число обращений по поводу устранения неисправности лифтового оборудования. Из девяти городских округов не поступало жалоб на проблемы с подъемниками.

В семнадцати муниципалитетах стало меньше обращений относительно освещения в подъездах. Жители тринадцати муниципальных образований, в том числе Бронниц, Дубны, Егорьевска, Звездного городка и Шаховской, не сообщали об отсутствии освещения в местах общего пользования.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Щелково. Как отмечал глава региона, очистные сооружения в городе будут запущены на полную мощность раньше запланированного срока.