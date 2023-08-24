Жилищные инспекторы Подмосковья приняли почти 500 подъездов после капремонта

Сотрудники Госжилинспекции произвели приемку 495 подъездов, которые были отремонтированы по программе правительства Подмосковья «Формирование современной комфортной среды». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы без замечаний к качеству согласовали соответствующие работы более чем в двадцати городских округах. Лидером стал Орехово-Зуевский округ. Там приемку прошли девяносто четыре подъезда, свыше двадцати из них — за последние две недели. Также в списке лидеров Балашиха и Клин — шестьдесят и пятьдесят девять принятых объектов соответственно.

Как отметила глава ГЖИ Ольга Федина, самое распространенное замечание при осмотрах — отсутствие качественной уборки после ремонта.

«Поэтому управляющим компаниям нужно не просто качественно выполнять ремонт, но и добросовестно готовить подъезд к сдаче», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости синхронизировать строительство дорог и жилья в Московской области.