Жильцы довольны: в Молокове ремонтируют крышу на 1,5 тыс. кв. м

В поселке Молоково Ленинского округа продолжается капитальный ремонт кровли дома №6. Площадь плоской крыши — 1,5 тыс. кв. м, готовность работ составляет около 70%. Жители отмечают, что проблемы с протечками на верхних этажах устранены, все вопросы по компенсации ущерба решены.

Подрядчики уже заменили старое покрытие, уложили современную теплоизоляцию и пароизоляционный слой, сейчас монтируют гидроизоляцию, которая защитит дом от влаги. До конца ноября планируется завершить работы, включая замену окон в машинных отделениях, противопожарных люков и установку кровельных ограждений.

Ремонт проводится в рамках региональной программы «Фонд капитального ремонта Московской области». В 2025 году в Ленинском округе уже обновили кровли семи домов, включая здания в Видном, Горках Ленинских и Развилке.