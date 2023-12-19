Жителей Городского округа Пушкинский планируют переселить из аварийного жилья в следующем году

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел совещание, главной темой которого стал вопрос переселение горожан из аварийного жилья.

В администрации муниципалитета напомнили, что в Пушкино достраивают два многоквартирных дома на улицах Гоголевской и Октябрьской. Глава округа обсудил с представителями подрядных организаций планы на ближайшее время: завершение подключение инженерных сетей, то есть подключение отопления, электричества и воды.

Большая часть работ завершена. Планируется два этапа введения объекта в эксплуатацию. Также на финальном этапе сотрудники подрядной организации благоустроят территории, прилегающие к домам.

Все работы на объектах идут по графику. В следующем году в эти дома из аварийных смогут переехать более полсотни жителей Городского округа Пушкинский.