Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, предлагающих оформить льготы на электроэнергию

В компании «Мосэнергосбыт» предупредили жителей Подмосковья о мошенниках, которые предлагают оформить льготы на электроэнергию. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что представители компании никогда не звонят клиентам с предложениями об оформлении каких-либо услуг.

В случае поступления подобного звонка следует проверить информацию в официальных источниках. До получения официальной информации не следует предпринимать какие-либо действия.

О льготах по оплате электроэнергии и способах оформления можно узнать на официальном сайте «Мосэнергосбыта».