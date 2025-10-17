Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с газовым оборудованием

В МВД России предупредили жителей о новой схеме мошенничества, которая связана с техническим обслуживанием газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Аферисты звонят жителям и убеждают их в том, что необходимо заключить договор на техобслуживание газового оборудования со специализированной организацией. Они называют «номер талона» на перезаключение договора, который нужно указать на фишинговом сайте. Если на этом портале ввести контактные данные, появляется уведомление о том, что пользователю якобы был отправлен СМС-код. Мошенники просят продиктовать его. После этого звонят якобы сотрудники правоохранительных органов и других ведомств, которые убеждают жителя в том, что аферисты пытаются похитить его деньги и необходимо перевести их на «безопасный счет».

В АО «Мособлгаз» призвали жителей Подмосковья к бдительности и подчеркнули, что предприятие не отправляет жителям СМС для заключения или продления договоров на техобслуживание газового оборудования. В компании напомнили, что услуга оформляется исключительно на сайте госуслуг региона, в офисах обслуживания или при проведении плановых работ.

«Любые попытки навязывания услуги путем отправки СМС-сообщений с запросом кодов из них являются действиями мошенников. Просим вас проявлять осторожность и немедленно обращаться в правоохранительные органы при получении подозрительных сообщений или звонков», - призвали в компании.

