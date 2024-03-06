Жителей Подмосковья призвали дарить на 8 Марта экологичные подарки

Региональные операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» рекомендовали жителям Подмосковья выбирать экологичные подарки на 8 Марта. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, жителям рекомендовали заменить цветочные букеты комнатными цветами в горшках. Такие могут простоять несколько лет.

Открытки из бумаги можно заменить электронными поздравлениями или открытками в стиле апсайкл — такие создают своими руками при использовании вторсырья. В интернете можно найти огромное количество мастер-классов на эту тему.

Также жителям советуют дарить вкусные подарки — торты или печенье в форме цифры 8 или цветов. Такие лакомства можно испечь самостоятельно.

При выборе основного подарка лучше отказаться от его дополнительной упаковки, так как спустя минуту после открытия презента яркая оберточная бумага станет ненужной и отправится в мусорное ведро.