Жителей Подмосковья призвали правильно утилизировать батарейки

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области призвали жителей региона правильно утилизировать батарейки.

В ведомстве напомнили, что использованные батарейки относятся ко второму классу опасных отходов, и их обязательно нужно сдавать на переработку.

Специальные контейнеры для сбора батареек можно найти во множестве мест — от продуктовых магазинов и офисов до образовательных учреждений и торговых центров.

Также сбор батареек ведется на площадках «Мегабак». Все они нанесены на интерактивную карту, ознакомиться с которой можно на сайте проекта.