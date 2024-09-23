Жителей Подмосковья ждут коммунальные бонусы за вход в личный кабинет МосОблЕИРЦ. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Особые предложения будут доступны в течение этой недели, включая воскресенье. Для получения бонусов нужно открыть личный кабинет на портале или в приложении МосОблЕИРЦ, выбрать раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции», далее — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета».

В рамках акции доступно порядка ста предложений в самых разных сферах. Это купоны на покупку бытовой техники и одежды, на образовательные услуги и закупки в онлайн-гипермаркетах. При этом бонусы доступны при каждом входе в систему.

Выгрузка бонусов может быть временно недоступна из-за профилактических работ в период с одиннадцати часов вечера до шести часов утра.